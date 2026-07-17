(ANSA) - MANTOVA, 17 LUG - Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11.30, in via Fossola, a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico, rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Viadana e l'elisoccorso decollato da Parma, oltre ai vigili del fuoco di Mantova e all'Ats Val Padana. (ANSA).