(ANSA) - UDINE, 01 AGO - Un operaio di circa 40 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi nello stabilimento Ferriere Nord di Osoppo (Udine), nel reparto laminatoio, dopo essere stato folgorato per cause ancora in corso di accertamento. E' in pericolo di vita. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno avviato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto sono intervenuti, inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, un'ambulanza, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il lavoratore, in condizioni giudicate gravissime, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine ed è in pericolo di vita. Presenti anche gli ispettori dell'Azienda sanitaria, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio sul lavoro. (ANSA).