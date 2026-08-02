(ANSA) - UDINE, 02 AGO - E' morto questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine Mattia Ranghetti, 29 anni, residente a Bovisio Masciago (Monza e Brianza), rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro alle Ferriere Nord di Osoppo (Udine). L'uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata in un intervento di manutenzione nel reparto laminatoio, era stato colpito da una scarica elettrica. I colleghi avevano avviato immediatamente le manovre di rianimazione prima dell'arrivo dei sanitari della Sores, che lo avevano trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. Nonostante i tentativi dei medici, il 29enne è deceduto nelle prime ore di oggi. Sulla dinamica dell'infortunio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria, chiamati a ricostruire le cause dell'incidente e a verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. (ANSA).