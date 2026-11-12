PHOTO
(ANSA) - BRUXELLES, 12 NOV - "L'Italia ha compiuto progressi impressionanti negli ultimi due anni nella lotta al suo eccessivo debito pubblico, riuscendo a ridurre il deficit al 3% del Pil quest'anno. Ma, data la situazione del debito, riteniamo che qualsiasi misura, comprese quelle destinate a contrastare i rincari dell'energia, debba essere compensata altrove". Lo affermato in un incontro ristretto con la stampa il direttore europeo del Fondo monetario internazionale, Mateusz Szczurek, rispondendo a una domanda sulle richieste di flessibilità di Italia e Grecia per finanziare gli interventi contro il caro energia. (ANSA).