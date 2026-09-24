(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il provvedimento sul tetto agli studenti stranieri in classe, secondo quanto ricostruito dai sindacati di categoria, riguarderebbe meno di 40mila studenti, i cosiddetti Nai, neo arrivati in Italia, cioè studenti stranieri inseriti da meno di 24 mesi con conoscenza scarsa o nulla dell'italiano. Questi giovani e giovanissimi sono circa il 4% dei 900mila studenti stranieri in Italia, complessivamente circa lo 0,46% di tutti gli alunni delle scuole italiane secondo calcoli della Federazione della conoscenza della Cgil. In Italia gli alunni con cittadinanza non italiana sono circa 930.000, l'11,6% del totale degli iscritti ma quasi due terzi di questi studenti (circa il 65%, oltre 607.000) sono in realtà nati in Italia. La categoria dei Nai rappresenta quindi solo una quota minoritaria e fluttuante all'interno del totale degli alunni stranieri, circoscritta unicamente a chi è arrivato di recente per via di nuovi flussi o ricongiungimenti familiari e sta affrontando il primo impatto linguistico. I rapporti Invalsi evidenziano - evidenzia Skuola.net - che mentre ai primi anni delle elementari il divario di apprendimenti tra studenti italiani e stranieri sono molto forti, con gli anni diminuiscono notevolmente e che soprattutto le seconde generazioni (ovvero chi è nato in Italia o si è trasferito da piccolo) dimezzano lo svantaggio. (ANSA).