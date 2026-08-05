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(ANSA) - SAN PAOLO, 05 AGO - Il candidato ultraconservatore alle elezioni presidenziali del Brasile, Flavio Bolsonaro, ha annunciato oggi il nome che comporrà il ticket che sfiderà il progressista Luiz Inácio da Lula agli scrutini di ottobre. Si tratta del deputato federale del Partito Liberale, Alfredo Gaspar, eletto nel distretto di Alagoas, storica roccaforte elettorale di Lula nel nord-est del Paese. La scelta di un membro del suo stesso partito, sottolineano gli analisti, riflette l'attuale isolamento politico del figlio di Jair Bolsonaro, evidenziatosi la settimana scorsa con il rifiuto dell'offerta della candidatura a vice da parte della senatrice Tereza Cristina del Partito Progressista (centro-destra). Gli ultimi sondaggi vedono favorito Lula con il 44% delle preferenze contro il 39% di Bolsonaro in un eventuale ballottaggio. (ANSA).