(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Un flash mob davanti al Palazzo di giustizia di Torino per chiedere il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di Mario Roggero e una rapida valutazione della richiesta di grazia. A organizzarlo questo pomeriggio sono stati i militanti torinesi di Futuro Nazionale, dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour. "I nostri militanti si sono recati al Tribunale di Torino per rivolgere un appello al Magistrato di Sorveglianza affinché sia sottoposta alla sua valutazione l'istanza di sospensione dell'ordine di carcerazione di Mario Roggero e la esamini con la massima tempestività, nel pieno rispetto della legge ma anche di quel senso di umanità che la Costituzione pone a fondamento dell'esecuzione della pena. Mario Roggero è prima di tutto un uomo che lo Stato non è riuscito a proteggere", spiega il coordinatore regionale di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo. "Per anni ha subito rapine e violenze senza ricevere quella sicurezza che ogni cittadino ha il diritto di pretendere - continua Pozzolo -. Oggi rischia di diventare, agli occhi di molti italiani, vittima anche di una risposta dello Stato che appare distante dalla percezione di giustizia e dalla concreta realtà dei fatti. Deve prevalere la sensibilità giuridica e umana affinché la richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione non venga lasciata senza un'immediata valutazione", aggiunge Pozzolo. "Dietro questo fascicolo non c'è soltanto un numero di procedimento: c'è un uomo di 72 anni, una famiglia e una vicenda che ha profondamente segnato la coscienza del Paese. Lo Stato non può abbandonarlo una seconda volta", conclude il deputato e coordinatore regionale di Futuro Nazionale. (ANSA).