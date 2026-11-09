(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Procura di Roma indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte del fisico 93enne Roberto Cervellati investito da un monopattino venerdì in viale Angelico. La persona a bordo si è poi data alla fuga senza prestare aiuto. Il pm titolare del fascicolo, Andrea D'Angeli, disporrà l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Gli inquirenti stanno analizzando le telecamere e ascoltando testimoni per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione dell'autore. (ANSA).