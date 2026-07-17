(ANSA) - ASTI, 17 LUG - C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. Si attende ora che il negoziante vada a costituirsi in carcere. (ANSA).