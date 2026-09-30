(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - La morte della piccola Jamila, la bimba di appena tre anni finita ieri sotto un furgone nei pressi del Waltherpark, ha scosso molti bolzanini e la comunità bangalese nel capoluogo altoatesino. Sulla luogo dell'incidente, un ampio marciapiede con una fermata degli autobus di linea, nelle scorse ore sono stati depositati numerosi fuori, peluche e lumini. Ancora ieri il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati ha espresso le condoglianze e la vicinanza alla famiglia della piccola. "È una tragedia che ci lascia increduli e senza parole. Di fronte alla morte di una bambina così piccola, ogni parola sembra insufficiente", ha affermato. Dall'inizio dell'anno sono quattro i pedoni e ciclisti morti a Bolzano. Nel frattempo proseguono i rilievi di legge da parte della Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembra che la piccola sia sfuggita un attimo all'attenzione della madre, che era alla fermata in attesa di un bus. Proprio nello stesso momento dalla zona pedonale giungeva il furgone per rimettersi sulla strada dopo una consegna. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e l'autista, un bolzanino 43enne, è stato indagato per omicidio stradale, come è prassi in questi casi. (ANSA).