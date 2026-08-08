(ANSA) - CATANIA, 08 AGO - Un finto candelotto esplosivo, vuoto, realizzato con del cartone, è stato trovato nella buca delle lettere dell'abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e gli artificieri della Questura e i vigili del fuoco. Il ritrovamento segue quello del 7 luglio scorso quando nella stessa cassetta postale è stato trovato un cilindretto di carta contrassegnato da una croce Sui due episodi indaga la squadra mobile su delega della Procura distrettuale di Catania. (ANSA).