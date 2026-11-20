(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Nell'aula 215 ci sono ventilatori ed estintori, abbiamo lavato e pulito scuola, rimesso i banchi nelle loro aule. Qui ci sono tutte le chiavi che erano in segreteria": questo il messaggio firmato "Occupanti 2k26" e lasciato da ragazzi e ragazze che da martedì avevano occupato il liceo Labriola del litorale romano. Accanto al foglio scritto a mano, un mazzo di fiori e un biglietto per la dirigente scolastica Margherita Rauccio, che ha sempre cercato di mantenere aperto un dialogo costruttivo con loro. Ieri hanno trascorso la giornata a ridipingere le classi che erano state sporcate dai graffiti. "Ci siamo dati delle regole, volevamo mostrare che il nostro era un gesto di protesta politico contro il carolibri, l'assenza di spazi di aggregazione nella nostra zona e anche contro le guerre ingiuste che vediamo nel mondo, non una scusa per saltare una settimana di scuola", spiega Mauro della prima C. (ANSA).