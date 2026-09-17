(ANSA) - FIUMEFREDDO BRUZIO, 17 SET - Un parapendista, cittadino britannico di origini italiane, è stato soccorso oggi a Fiumefreddo Bruzio, nel Basso Tirreno cosentino, dopo essere rimasto incastrato su un albero durante il volo. L'uomo era decollato da Monte Cocuzzo, vetta della Catena costiera dell'Appennino calabro, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del parapendio, finendo incastrato tra i rami. Impossibilitato a scendere autonomamente dall'albero ha lanciato l'allarme con il proprio cellulare e fornito ai soccorritori le indicazioni per individuare la sua posizione. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paola con un mezzo dotato di cestello. L'uomo è stato recuperato in buone condizioni di salute e senza riportare ferite. (ANSA).