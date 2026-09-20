(ANSA) - MILANO, 20 SET - Si chiamava Davide Di Lernia, ed era figlio del cantautore ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia, il 47enne morto questa notte dopo mezzanotte in un incidente in via Mecenate a Milano. Videomaker e produttore, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in stazioni radiofoniche come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network and Virgin Radio. Solo poche ore prima dello schianto aveva postato immagini dal djset di Carl Cox al Carroponte. Con la moto si stava dirigendo verso il centro della città, quando per ragioni in via di accertamento ha perso il controllo ed è finito contro la balaustra di protezione dei binari del tram, rimanendo ucciso. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e il pm ha disposto il sequestro del mezzo. (ANSA).