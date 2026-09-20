(ANSA) - MILANO, 20 SET - Un uomo di 47 anni è morto questa notte a Milano in un incidente stradale in moto. Secondo le prime informazioni della polizia locale intervenuta sul posto, in via Mecenate, lungo rettilineo che porta all'aeroporto di Linate, con al centro i binari del tram protetti ai lati da barriere in metallo, il centauro ha perso il controllo delle due ruote ed è finito contro la balaustra. Uno schianto che lo ha dilaniato Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. (ANSA).