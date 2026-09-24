(ANSA) - LA SPEZIA, 24 SET - Fincantieri ha consegnato alla Marina Militare il nuovo pattugliatore polivalente d'altura Domenico Millelire con una cerimonia nel cantiere navale del Muggiano alla Spezia. Presenti l'ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, il comandante in capo della Squadra Navale, l'ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi, il direttore di Navarm e il direttore dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Occar) Joachim Sucker accolti dal presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, dall'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero, e dal direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri Eugenio Santagata. L'unità rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare deciso dal governo e dal parlamento e avviato sotto l'egida dell'Occar. Il pattugliatore rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. La nave, lunga 143 metri, in grado di raggiungere una velocità di oltre 31 nodi e ospitare 171 persone membri di equipaggio, è dotata di un impianto combinato diesel e turbina a gas e di un sistema di propulsione elettrica, con la capacità di fornire a terra acqua potabile e corrente elettrica. (ANSA).