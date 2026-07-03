(ANSA) - TORINO, 03 LUG - La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto "all'anno nero 2025", con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e e veicoli commerciali, rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025: la produzione di auto cresce del 27,7% a 158.193 unità, quella dei veicoli commerciali segna una lieve flessione del 4% (94.030 unità). Lo afferma la Fim Cisl. Tutti gli stabilimenti auto migliorano tranne Cassino, dove "la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%". Trainano la crescita la Jeep Compass a Melfi e la 500 ibrida a Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500 mila veicoli. (ANSA).