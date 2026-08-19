(ANSA) - MOSCA, 19 AGO - Tre lavoratori sono stati uccisi e due feriti quando un drone ucraino ha colpito un veicolo per l'assistenza degli impianti di riscaldamento nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Leonid Pasechnik, citato dalla Tass. Pasechnik ha precisato che l'attacco è avvenuto nel villaggio di Rubizhne, dove è stato colpito un veicolo della società Luganskteplo. Il capo dell'amministrazione ha aggiunto che altri tre operai impegnati in lavori stradali fra Pervomaysk e il villaggio di Troitske sono stati feriti in un secondo attacco ucraino. (ANSA).