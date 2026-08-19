(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - "Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia dell'infortunio mortale avvenuto questo pomeriggio nel cantiere autostradale di Barberino del Mugello, al viadotto Gocciolone 1. Secondo le prime informazioni che abbiamo raccolto, la vittima è di nuovo un lavoratore di origine straniera (in questo caso egiziana) di 39 anni, dipendente di un'azienda in subappalto, che stava lavorando su una pila del viadotto ed è caduto da un ponteggio per cause da chiarire". Così, in una nota, Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea Cgil Firenze. L'incidente è avvenuto tra i comuni di Barberino del Mugello e Calenzano. (ANSA).