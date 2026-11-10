(ANSA) - VICENZA, 10 NOV - Il giudice del Tribunale di Vicenza Ettore Tisato ha ritenuto ammissibile la richiesta del pm di riqualificare il reato da omicidio colposo a volontario nei confronti della madre di Beatrice Berti,14enne disabile morta nel 2021 a causa di un'insufficienza respiratoria. La donna, Valentina Pasini, 43 anni, era infatti a processo per omicidio colposo, ma nella penultima udienza il pubblico ministero aveva chiesto, con un colpo di scena, la riqualificazione del reato. Richiesta a cui il legale della donna, l'avvocato Dario Lunardon, si era opposto. La ragazzina soffriva fin dalla nascita della sindrome di Dejerine-Sottas e non era autosufficiente, e per questo doveva far ricorso alla ventilazione meccanica domiciliare 24 ore su 24. La procura aveva aperto il fascicolo, dopo la segnalazione partita dall'hospice pediatrico di Padova, dove la minore era in cura da tempo. Il giorno prima della morte, infatti, era stata portata in una clinica a seguito a un episodio di perdita di coscienza per ipossia acuta, dove il personale sanitario avrebbe consigliato il ricovero, rifiutato dalla madre. Una volta a casa, poi, la donna non avrebbe collegato il respiratore della figlia alla corrente elettrica per ricaricare le batterie. Ora gli atti tornano alla Procura e si passerà a una nuova udienza preliminare: nel caso di un rinvio a giudizio per omicidio volontario, il processo si aprirebbe davanti alla Corte D'Assise. (ANSA).