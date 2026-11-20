(ANSA) - ROMA, 20 NOV - È in corso lo sciopero internazionale studentesco e giovanile promosso dalla Coalizione Youth Strike. In tutta Europa e in oltre 25 Paesi, centinaia di migliaia di giovani e studenti stanno scendendo in piazza, bloccando scuole e università e dando vita a circa 400 mobilitazioni. Una giornata - spiegano gli organizzatori - costruita da una coalizione che riunisce più di 50 organizzazioni e che sta portando nelle piazze una rivendicazione comune: Fight for our future, not their wars! In Italia sono oltre 45 le città coinvolte in 15 regioni, con cortei, presidi e iniziative che stanno attraversando scuole, università e territori. Una mobilitazione che nasce dalla necessità di mettere in discussione le priorità politiche ed economiche dei governi: mentre si moltiplicano gli investimenti in armi e spese militari, vengono lasciate senza risposte le condizioni materiali di vita di milioni di giovani. Dalla crisi del diritto allo studio alla precarietà lavorativa, dal costo degli affitti alla crisi climatica, il futuro della nostra generazione viene sacrificato per alimentare un modello fondato sulla guerra, sul profitto e sulle disuguaglianze. "Quello che sta accadendo oggi in decine di Paesi dimostra che una generazione intera non è disposta ad accettare il futuro che le viene imposto", dice Francesca Cantagallo della Rete della Conoscenza. "Le scuole hanno bisogno di investimenti, di edifici sicuri, di trasporti accessibili, di supporto psicologico e di risorse per garantire davvero il diritto allo studio. Invece assistiamo a continui tagli e a una crescente presenza della cultura militare nei nostri percorsi formativi", afferma Federica Corcione dell'Unione degli Studenti. "Non accettiamo che le università diventino strumenti delle strategie di riarmo e che la ricerca venga piegata agli interessi dell'industria militare", dichiara Stefano Greco di Link - Coordinamento Universitario. Le rivendicazioni della Coalizione Youth Strike si articolano attorno a cinque obiettivi comuni: fermare riarmo e militarizzazione e investire in istruzione e welfare; abolire ogni forma di leva militare; sostenere la lotta dei popoli oppressi e il loro diritto all'autodeterminazione, a partire dal popolo palestinese; costruire giustizia sociale e climatica; contrastare autoritarismo, repressione ed estrema destra. (ANSA).