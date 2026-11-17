(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Più di 200 tra amministratori delegati, responsabili marketing, leader d'azienda, clienti e partner si sono riuniti a Milano per il primo evento organizzato in Italia da Trustpilot, la più grande piattaforma aperta di feedback dei consumatori al mondo. Tema della giornata: la fiducia, e il modo in cui si costruisce in un'epoca dominata dall'intelligenza artificiale. Ad aprire i lavori Nicoletta Besio, General Manager South Europe di Trustpilot. "Vedere questa sala piena mi emoziona davvero. In pochi anni è cambiato quasi tutto, ma una cosa non si è spostata di un millimetro, il bisogno di fidarci di qualcuno". Besio richiama gli studi di Rachel Botsman, dell'Università di Oxford, che descrive tre fasi della fiducia: locale, istituzionale e distribuita. "Quello che stiamo vivendo non è un declino della fiducia, ma una redistribuzione. Oggi la fiducia passa anche attraverso le persone, e a chi vuole conquistarla chiede trasparenza e coerenza, giorno dopo giorno". La manager invita a non fermarsi al lato positivo: "Ci fidiamo di chi ci somiglia e rischiamo di chiuderci in cerchie sempre più piccole. Per questo la fiducia tra persone che non si conoscono, costruita su esperienze reali, oggi vale più di prima. Le tecnologie cambiano il modo in cui veniamo trovati, ma la fiducia è ciò che fa la differenza tra essere visibili ed essere scelti". Dalla sede di Londra presente anche il Ceo Adrian Blair, con la visione globale del gruppo. "La fiducia deve essere trasparente, credibile e, in definitiva, personale: io e voi possiamo guardare le stesse informazioni e decidere di riporre la fiducia in posti diversi". Per Blair, "il nostro compito non è dire alle persone di chi fidarsi, ma rendere visibili le esperienze reali dei clienti perché ciascuno possa decidere con maggiore consapevolezza". Al centro dell'intervento il ruolo dell'IA. "Il primo contatto con un'azienda non è più sempre un sito web, una pubblicità o un risultato di ricerca: sempre più spesso è una risposta generata dall'intelligenza artificiale", continua il Ceo. "Ogni impresa deve chiedersi cosa dice l'IA del proprio brand, e su quali prove si basa". A supporto, una ricerca di Forrester, secondo cui le piattaforme di recensioni come Trustpilot possono superare i media di proprietà e a pagamento nel determinare l'opinione dei motori di risposta sui brand. Uno studio condotto con Seer indica inoltre Trustpilot come la piattaforma di recensioni più citata da ChatGpt, Claude, Gemini e Perplexity. "Non è una garanzia di comparire in ogni risposta, ma mostra un ruolo distintivo e misurabile", conferma Blair. Sul fronte dei numeri, Trustpilot supera i 400 milioni di recensioni, con una crescita del 20% su base annua, oltre 200mila nuove recensioni al giorno e 1,5 milioni di aziende presenti. "Le compagnie non possono dettare cosa dirà un sistema di IA, così come non hanno mai potuto dettare come gli altri le percepiscono", conclude Blair. "Ma non sono impotenti: hanno l'opportunità di costruire una traccia pubblica più accurata, aggiornata e credibile". (ANSA).