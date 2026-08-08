(ANSA) - MARCINELLE, 08 AGO - "La Cgil deve vergognarsi! Questa mattina al Bois du Cazier, durante le commemorazioni ufficiali della tragedia di Marcinelle. Ebbene, i rappresentanti della Cgil si sono voltati di spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso hanno fatto durante l'intervento della Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna. Un gesto patetico e vergognoso, che dimostra una totale mancanza di senso delle istituzioni, un odio cieco che oggi travolge persino il Presidente della Repubblica. La sinistra si dissoci da questo scempio!". Lo dichiara Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle. (ANSA).