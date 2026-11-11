(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - "Le notizie che arrivano dall'inchiesta della Procura di Napoli feriscono la sanità campana e l'immagine della nostra Regione, e ne rendo conto qui, nella sede propria del confronto democratico". E' quanto ha affermato il presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico, intervenendo in Consiglio regionale sull'indagine che ha portato, tra gli altri, in carcere il presidente di Soresa, centrale di acquisti della Regione, Tommaso Casillo. "Parto da due principi. Il primo è la piena fiducia nella magistratura e nelle forze di polizia che hanno condotto le indagini, insieme al rispetto della presunzione di non colpevolezza che la Costituzione garantisce a ogni persona: le responsabilità penali le accerteranno i giudici, nei tempi e con le garanzie del processo. Il secondo riguarda chi governa. A noi spetta il compito, altrettanto impegnativo, di proteggere le istituzioni, di assicurare che le aziende e le società della Regione lavorino al riparo da ogni condizionamento, di garantire ai cittadini che il denaro pubblico destinato alla loro salute venga speso per la loro salute. È un compito che si esercita subito, con gli strumenti dell'amministrazione", ha proseguito il presidente della Regione Campania, che ha aggiunto: "Soresa è la centrale di acquisto della sanità campana: dalle sue gare dipendono le forniture di ogni ospedale e di ogni azienda sanitaria. Per questo i fatti ipotizzati dall'indagine, che andranno verificati nel processo, toccano direttamente la fiducia dei cittadini nel servizio sanitario; nello stesso giorno in cui sono state eseguite le misure cautelari abbiamo convocato l'assemblea della società per rinnovarne gli organi di governo e i vertici". (ANSA).