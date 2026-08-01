(ANSA) - VALDIERI, 01 AGO - I vigili del fuoco di Cuneo sono impegnati dal primo pomeriggio, insieme alle squadre Aib, per estinguere un incendio sviluppatosi sulle alture di Valdieri, in valle Gesso, tra l'abitato e la frazione di San Lorenzo. "Dopo una prima fase durante la quale il focolaio era stato domato nella notte - fa sapere l'amministrazione comunale -, nel corso del primo pomeriggio le fiamme si sono riattivate a causa dell'aumento del vento e l'incendio è al momento in crescente espansione. Tutti gli organi competenti e le forze di soccorso sono già operativi sul posto e stanno lavorando per contenere e domare le fiamme". Alla popolazione si raccomanda di evitare il più possibile gli spostamenti lungo la strada provinciale sottostante l'area dell'incendio. Si segnala anche il potenziale pericolo di caduta massi e ulteriori rischi connessi all'evoluzione dell'evento. Il Comune sollecita "massima collaborazione da parte di tutti per facilitare i soccorsi e non intralciare le operazioni in corso". (ANSA).