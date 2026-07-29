(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Abbiamo fatto un lungo ragionamento e chiediamo agli alleati un incontro per conoscere prima le intenzioni" sull'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale "in modo che non si debba ragionare successivamente ma prima di presentare l'emendamento. Chiediamo di vedere l'emendamento, ora non abbiamo contezza se lo presentano o no e com'è fatto. Quindi per ora non è un 'no', non è un 'sì'. Se volete, è un 'ni'. Vorremmo vedere come è l'emendamento, se è lo stesso della Camera, se è stato corretto o se possiamo correggerlo insieme e poi presentarlo". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, al termine della riunione dei senatori azzurri con il segretario Antonio Tajani sulla legge elettorale e durata un paio di ore. "Siamo pronti in maniera positiva ad ascoltare le richieste di chi vuole inserire le preferenze, ma vogliamo anche fare in modo che alcune nostre richieste vengano accolte, con uno spirito costruttivo e positivo, convinti che, come al solito, il centrodestra troverà un accordo. Questo è quello che abbiamo deciso nella riunione del gruppo al Senato", ha affermato poco dopo Tajani. (ANSA).