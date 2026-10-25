(ANSA) - TRIESTE, 25 OTT - "Tutte le competenze delle Regioni, guardando al futuro del Paese, partendo dai territori. Ovviamente dal tema del servizio sanitario nazionale, ma penso anche alle sfide che abbiamo sulla transazione energetica o sulla parte della formazione, con l'incombenza dell'intelligenza artificiale che dovrà predisporre nuovi modelli organizzativi e di lavoro. In un'ottica di leale collaborazione tra Regione e Stato, vogliamo proporre le nostre idee". Così Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, ha anticipato gli argomenti che saranno trattati da oggi al 27 ottobre al Festival delle Regioni a Firenze. C'è anche il tema dell'autonomia, che per Fedriga "è un argomento che è nel Dna delle Regioni: la valorizzazione delle competenze deve guardare al miglioramento del servizio al cittadino, non in un'impostazione ideologica su chi fa cosa tra Stato e Regioni". Nel tempo, è anche cambiato il ruolo delle Regioni nel Paese: "È cresciuto - ha sottolineato il presidente - perché si è visto che quando le Regioni amministrano e hanno le competenze e la possibilità di scelta, le cose migliorano. Faccio un esempio fra i tanti, il sistema sanitario. Quando è gestito dalle Regioni, funziona meglio. Sicuramente ci sono tanti passi da fare, ma penso che le sfide che oggi abbiamo di fronte, fra tutte le liste d'attesa, incominciano a vedere finalmente un miglioramento serio. Questo grazie a una collaborazione leale tra Governo centrale e Regioni, indifferentemente dal colore politico, dappertutto vediamo un miglioramento. La strada da fare la faremo insieme. Mi rendo conto - ha concluso Fedriga - che i cittadini oggi non hanno tutte le risposte in questo settore che vorrebbero avere, ma penso che possano rendersi conto degli sforzi e dei miglioramenti che stanno avvenendo". (ANSA).