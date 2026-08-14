(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Ferrero Group ha siglato un accordo per l'acquisizione di Purely Elizabeth, azienda americana del settore alimentare salutare. "Con il suo straordinario portfolio di prodotti di qualità e gustosi è un'ottima aggiunta a Ferrero - sottolinea Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International S.A., la holding del Gruppo - Con questa operazione, Ferrero consolida la sua recente acquisizione di WK Kellogg Co., rafforzando sia la sua presenza nel segmento della colazione in America, sia la presenza nel segmento dei prodotti salutari". Fondata nel 2009 da Elizabeth Stein e con sede a Boulder, in Colorado, Purely Elizabeth ha più che raddoppiato il suo fatturato negli ultimi due anni, grazie a un portfolio innovativo di granola, fiocchi d'avena e cereali, espandendosi più recentemente nel segmento proteico in rapida crescita. (ANSA).