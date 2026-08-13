(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Ancora due giorni di caldo intenso, fino a Ferragosto compreso, ma dall'inizio della prossima settimana è atteso l'arrivo di una perturbazione che porterà temporali sull'Italia e un calo delle temperature. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Le masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa continueranno a dominare la scena sul bacino del Mediterraneo anche nei prossimi giorni" e "tra giovedì e venerdì il sole sarà il protagonista indiscusso su gran parte del Paese", si legge nella nota. L'anticiclone africano dominerà anche nella giornata di Ferragosto, con sole e temperature elevate, "con valori intorno ai 35-36°C nelle principali città del Centro-Nord e nelle due Isole Maggiori". Da domenica 16 agosto è attesa una perturbazione proveniente dal Nord Europa e le masse d'aria fredda in arrivo, incontrando quelle di aria calda stazionarie sul nostro Paese, potranno provocare temporali inizialmente su Alpi e Prealpi, per poi estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Previsti fenomeni intensi anche in Liguria e lungo le coste della Toscana. "Il tutto - osserva Gussoni - sarà accompagnato da un primo calo delle temperature". Nel dettaglio: Giovedì 13: al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi; al Centro sole e caldo, rari rovesci sui monti; al Sud locali temporali in Campania, Calabria e Sicilia e Sardegna interna. Venerdì 14: al Nord sole e caldo, temporali sulle Alpi occidentali specie di confine; al Centro sole prevalente; al Sud soleggiato, locali acquazzoni sui monti. Sabato 15: al Nord sole e caldo, temporali pomeridiani sulle Alpi centro occidentali; al Centro sole e caldo; al Sud temporali sui rilievi, intensi in Sardegna. (ANSA).