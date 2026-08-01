(ANSA) - ROMA, 01 AGO - I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno sottoposto a fermo di due cittadini romani, un 26enne e una 36enne, entrambi con precedenti, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio, in relazione al ferimento, con colpi d'arma da fuoco, di un 53enne romano, avvenuto lo scorso 17 luglio. Quella sera, infatti, intorno alla mezzanotte, in via di Valle Aurelia, l'uomo era stato ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco e fu poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso del Policlinico "Gemelli". Sul posto intervennero i Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro che iniziarono ad indagare. I rilievi tecnico scientifici sul luogo del ferimento furono eseguiti dai militari del Nucleo Investigativo di Roma. Ad esito delle serrate indagini - grazie alle testimonianze acquisite, ai tracciamenti delle celle telefoniche, all'analisi dei filmati delle telecamere dell'area che hanno permesso di localizzare un'auto a loro in uso - i Carabinieri sono risaliti ai due indagati e li hanno sottoposti a fermo. Sono stati condotti rispettivamente, nelle case circondariali di Regina Coeli e Rebibbia Femminile, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Il fermo dei due soggetti è stato convalidato. (ANSA).