(ANSA) - ROMA, 17 AGO - E' deceduto in ospedale un giovane di 24 anni ferito questo pomeriggio a Roma, nella zona di viale Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza. Il ragazzo, nato nel 2002 nella Capitale, era arrivato al Policlinico Casilino già in condizioni disperate a causa di ferite all'addome. Ancora da chiarire la natura delle ferite, forse provocate da una coltellata o da un colpo di arma da fuoco. Ad allertare la polizia era stato un amico della vittima con una telefonata. Sull'episodio sono al lavoro gli agenti della Squadra Mobile. (ANSA).