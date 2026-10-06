(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 OTT - È morta la bambina di 4 mesi coinvolta in un incidente nell'Alessandrino lo scorso 23 settembre e da allora ricoverata all'ospedale infantile del capoluogo di provincia. Lo conferma l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria conferma, non precisando però la data del decesso. La piccola era rimasta ferita nell'incidente stradale sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro, con due auto coinvolte. In seguito ai traumi riportati era stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco. Le prime cure e le prime manovre rianimatorie erano state intraprese dal medico e dall'infermiere del servizio di emergenza sanitaria territoriale del mezzo di soccorso avanzato 118 di Novi Ligure. E' stata già eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Sul sinistro la Procura avrebbe aperto un'inchiesta. (ANSA).