(ANSA) - BIELLA, 21 SET - «Non spaventatevi davanti alle difficoltà della vita, ma affrontate tutto con un sorriso». Così Elsa Rubino ha parlato agli allievi delle classi dell'Itis di Biella. La studentessa la scorsa settimana è tornata tra i banchi del suo liceo "Sella" di Biella dopo le cure in seguito alla strage di Capodanno a Crans Montana. La scelta delle classi non è stata casuale: la zia di Elsa, Francesca Donatelli, è docente di Lettere in istituto e i suoi allievi, compresi i loro genitori, hanno vissuto con empatia e partecipazione tutte le vicende di Elsa da quel primo gennaio 2026 fino al suo rientro a casa il 27 giugno. Elsa ha raccontato la tragedia vissuta, senza mai cedere all'emozione; dettagli agghiaccianti, tanto dell'incendio in discoteca quanto sui tentativi di salvarsi, l'aiuto prestato dai turisti e l'arrivo dei primi soccorsi. «Una volta fuori, ogni ferito urlava, tutti chiedevano aiuto e i soccorritori non sapevano più su chi intervenire», ha detto. Ha poi parlato delle cure in ospedale e del suo recupero. Elsa sta riprendendo in mano la sua vita. «Anche in nome dei miei amici - ha sottolineato la giovane - che da Crans-Montana non hanno avuto la fortuna di tornare. Fate come me: non spaventatevi davanti alle difficoltà della vita, ma affrontate tutto con un sorriso. Sorridete sempre, ai vostri genitori, ai vostri amici, godete delle piccole cose e non date mai nulla per scontato, perché quello che abbiamo oggi non è detto che ci sia ancora domani. E poi vivete, vivete per chi non può più vivere; ridete per chi non può più farlo. Vivete per loro, pensando a loro. É quello che io faccio ogni giorno, quando mi appresto ad affrontare la mia giornata: dedico un pensiero e un sorriso a Riccardo, Achille, Sofia e a tutti gli altri amici che a Crans-Montana non ce l'hanno fatta." (ANSA).