(ANSA) - ARZACHENA, 09 NOV - È fissata per domani mattina in Corte d'assise a Sassari l'apertura del processo per l'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa la notte tra l'11 e il 12 settembre 2025 all'interno della tenuta vitivinicola di ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena. Unico imputato è il reo confesso Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino, proprietario della tenuta dove si è consumato il delitto. Ragnedda, difeso dagli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta, attualmente si trova nel carcere sassarese di Bancali: deve rispondere di omicidio volontario aggravato da sevizie e crudeltà. Nelle prime fasi dell'indagine, portata avanti dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini, nel registro degli indagati finirono anche Rosa Maria Elvo, ex compagna dell'imprenditore gallurese, e Luca Franciosi, giovane manutentore e suo conoscente: entrambi poi sono risultati completamente estranei alla vicenda e scagionati, dopo essere stati chiamati in causa dallo stesso Ragnedda che, nel caso di Franciosi, lo additava come complice nelle operazioni di occultamento del cadavere. Il corpo di Cinzia Pinna venne ritrovato dodici giorni dopo la sua scomparsa, adagiato nei pressi di un albero all'interno della vasta tenuta di Ragnedda, a molti metri di distanza dall'abitazione dove era avvenuto il femminicidio. Stando all'accusa a nascondere il corpo e sistemare la scena del delitto fu Ragnedda da solo. Franciosi, rappresentato dai legali Nicoletta e Maurizio Mani, si è costituito parte civile, così come i familiari della vittima, rappresentati dai legali Antonella e Nino Cuccureddu. (ANSA).