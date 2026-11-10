(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Si è aperto questa mattina nella Corte d'assise di Sassari il processo contro Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vitivinicolo di Arzachena, 41 anni, reo confesso del femminicidio della 33enne di Castelsardo Cinzia Pinna, uccisa con tre colpi di pistola la notte tra l'11 e il 12 settembre 2025, nella casa della tenta di ConcaEntosa (tra Palau e Arzachena), di proprietà di Ragnedda. La Corte, presieduta dal giudice Antonello Spanu, in apertura di udienza ha respinto la richiesta degli avvocati difensori, Gabriele Satta e Luca Montella, di procedere con rito abbreviato. Richiesta cui si sono opposti la pm della Procura di Tempio Pausania, Noemi Mancini, e gli avvocati di parte civile, Antonella e Nino Cuccureddu, che assistono i familiari della vittima. "Noi non proviamo odio, ci affidiamo alla giustizia, non possiamo provare odio altrimenti non riusciremmo ad andare avanti", ha detto Renato Pinna, il padre di Cinzia, presente in aula insieme con la moglie e gli altri familiari. (ANSA).