(ANSA) - RIMINI, 16 LUG - Erano separati da tre anni e divorziati da uno, Tania Sperindio e Mario Bonifazi. Ieri sera intorno alle 20.30, lui ha ucciso lei a martellate. Il femminicidio si è consumato a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini), in via Agello. La vittima aveva 63 anni e l'ex marito 71. Due figli e un lavoro insieme, gestivano un negozio di fiori a Riccione poi ieri sera l'omicidio a martellate. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo a chiamare il numero di emergenza, confessando di aver ucciso la donna. Pare che in quell'appartamento ci vivesse Bonifazi. Quando i carabinieri di Riccione e il nucleo investigativo di Rimini sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo senza vita dell'ex moglie. Sul posto, anche il pm Paola Bonetti che questa notte ha interrogato il 71enne poi trasferito in carcere. Non risulterebbero pregresse denunce sporte dalla donna. Chiamato dai carabinieri anche il figlio della coppia che vive non lontano, mentre la figlia sta rientrando dall'estero. (ANSA).