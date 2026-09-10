(ANSA) - ROMA, 10 SET - Nel 2027 Feltrinelli Editore si appresta ad inaugurare una collana dedicata alle opere di Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali italiani più rilevanti nel mondo. A partire da febbraio 2027, i suoi libri entreranno progressivamente nel catalogo dell'avventura avviata a Milano nel 1955 da Giangiacomo Feltrinelli: i due più significativi eretici italiani del secondo dopoguerra si incontrano nella stessa casa. Feltrinelli assumerà inoltre la gestione dei diritti di traduzione delle opere di Pasolini. Il progetto rappresenta l'occasione per riportare al centro del dibattito contemporaneo il contributo di Pasolini alla cultura italiana e alla formazione della coscienza critica dei lettori, di allora e di oggi: scrittore, poeta, saggista, regista e intellettuale Pasolini è stato capace come nessun altro di interrogare con radicalità le trasformazioni della nostra società. Leggerlo o rileggerlo in questa epoca significa confrontarsi con un punto di vista indispensabile per capire chi siamo e come stiamo evolvendo, il ruolo e l'impatto delle grandi trasformazioni economiche e l'incrollabile potere della parola e della cultura come veicolo di scoperta e di partecipazione. Nel corso del 2027, il racconto dell'opera pasoliniana troverà spazio in un programma articolato di iniziative culturali, appuntamenti pubblici e attività di comunicazione diffuse sul territorio nazionale che coinvolgeranno tutte le risorse del Gruppo Feltrinelli. Il programma editoriale prenderà il via a febbraio con la pubblicazione di Le ceneri di Gramsci e Una vita violenta e proseguirà nel 2027 secondo questa sequenza: febbraio 2027: Le ceneri di Gramsci e Una vita violenta; maggio e giugno: 2027: Scritti corsari e L'odore dell'India; settembre 2027: La nuova gioventù. "L'approdo di Pasolini alla Feltrinelli è la quadratura di un cerchio, lui più di tutti ha capito cosa ci sarebbe successo", dichiara Carlo Feltrinelli. "Con questa operazione Feltrinelli - spiega una nota - conferma il proprio impegno nella valorizzazione dei grandi protagonisti della cultura italiana e internazionale". (ANSA).