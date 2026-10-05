(ANSA) - MADRID, 05 OTT - I re di Spagna, Felipe VI e Letizia, partono oggi per la Finlandia per una visita di Stato che punta a rafforzare i legami bilaterali e a sottolineare l'impegno di Madrid per la sicurezza e la difesa dell'Artico, in un Paese particolarmente esposto alla minaccia russa, informano la Casa del Re e il ministero degli Esteri spagnolo. Si tratta della prima visita di Stato dei sovrani spagnoli nel Paese. Nel viaggio di due giorni, da oggi a mercoledì, con tappe a Helsinki e Rovaniemi, capitale della Lapponia, Felipe VI e Letizia saranno accompagnati dal ministro degli Esteri, José Manuel Albares. La visita arriva dopo l'annuncio del premier Pedro Sanchez, lo scorso 8 luglio, dell'adesione della Spagna alla missione delle forze terrestri avanzate della Nato in Finlandia, per contribuire alla protezione del fianco nord-orientale dell'Alleanza e della regione artica. A Helsinki i sovrani avranno incontri istituzionali e politici, mentre a Rovaniemi Felipe VI visiterà la missione Nato e l'Ala aerea della Lapponia della Forza aerea finlandese, oltre alla base della Brigata Jaeger delle forze terrestri. La città lappone ha ospitato nel settembre scorso il vertice europeo sull'Artico, in cui è stata evidenziata la necessità di adattare la sicurezza della zona alla "nuova realtà geopolitica", a fronte della minaccia rappresentata dalla Russia, con la quale la Finlandia condivide 1.300 chilometri di frontiera. Il re parteciperà inoltre a un seminario dedicato alla sicurezza e alla cooperazione lungo le frontiere europee, dall'Artico al Mediterraneo, e alla capacità dell'Unione europea di intervenire sulla scena internazionale. (ANSA).