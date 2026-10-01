(ANSA) - TRIESTE, 01 OTT - "Il porto di Trieste insieme con quello di Monfalcone possono rappresentare un punto strategico a livello nazionale ed europeo. Siamo il primo porto come traffico merci, specie per merci su ferro, ma soprattutto siamo in un punto strategico per il sistema logistico con il Far East". Ne è convinto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenuto al Adria Shipping Summit in Stazione marittima, al quale sono intervenuti operatori di vari porti nazionali e no. "Penso in particolar modo - ha specificato Fedriga - all'India, quindi al corridoio IMEC che può rappresentare un'opportunità per tutti i porti del Nord Adriatico: Trieste, Ravenna, Venezia" ed altri ed i relativi "collegamenti anche su terra che dobbiamo potenziare. Questo può essere un punto di sviluppo importantissimo", ha concluso. (ANSA).