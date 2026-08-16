(ANSA) - TOLMEZZO, 16 AGO - Limitare l'esposizione all'aperto, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo le attività fisiche o sportive intense. È consigliato l'uso di mascherine ffp2 o ffp3 se fosse indispensabile sostare all'esterno, prestando particolare cura a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiovascolari. Sono le raccomandazioni sanitarie diffuse dalla Regione Fvg per gli incendi in Carnia. Per il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, "la situazione non è di emergenza ma di allerta ed è giusto quindi adottare comportamenti di maggiore attenzione, rivolte soprattutto a categorie più fragili, per le aree e i comuni coinvolti". Fedriga ha fatto il punto dopo un sopralluogo a Pissebus (l'abitato evacuato, ndr) con l'assessore alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi e il vertice del Comitato di emergenza in municipio a Tolmezzo - presenti anche il viceministro all'Ambiente Vania Gava e l'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier - sull'emergenza incendi in Carnia. Dalle analisi tecniche fornite da Arpa, emerge che i livelli di polveri sottili 'pm10' potrebbero registrare superamenti dei limiti giornalieri a causa della particolare circolazione dei venti, che spingono i fumi verso la Valle del But a partire dalla tarda mattinata. L'area individuata riguarda Tolmezzo, Amaro e altri 15 comuni (Cavazzo, Zuglio, Arta Terme, Artegna, Sutrio, Cercivento, Paluzza, Paularo, Villa Santina, Moggio, Tarcento, Treppo Ligosullo, Venzone, Gemona e Osoppo). (ANSA).