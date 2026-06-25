(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - "Stiamo vedendo come strutturare il partito. Sono ottimista e continuo a dirlo, che noi dobbiamo non soltanto parlare di temi che interessano alla gente, ma anche l'approccio ci deve differenziare dalle altre forze politiche, mettendo in discussione quello che hanno fatto tutti, dal centrodestra al centrosinistra. Dobbiamo ritornare ad avere un rapporto di lealtà con i cittadini". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, rispondendo alle domande dei giornalisti a Trieste sul futuro della Lega e sull'andamento della politica in questo momento. "Penso che dobbiamo ricominciare a raccontare le difficoltà - ha detto ancora Fedriga - come abbiamo fatto ad esempio nella campagna del 2023. Ho fatto una campagna - ha ricordato - in cui ho detto chiaramente prima del voto, non dopo: 'se volete votare qualcuno che risolve i problemi della sanità in un giorno, non votatemi'. Conosco la complessità che c'è, esattamente come in ogni lavoro, figuriamoci nella pubblica amministrazione così complessa, dove risultati fantasmagorici in un giorno non si ottengono. E quindi, secondo me - ha ribadito Fedriga - dobbiamo riportare quel rapporto di verità e di realtà con la nostra gente, raccontando ovviamente i successi che raggiungiamo, ma anche le difficoltà, raccontando anche che tutto non si fa in un giorno, raccontando la fatica fatta fino ad oggi con anche i risultati ottenuti, ma con quella serietà che deve riportare a un riavvicinamento con i cittadini". Fedriga ha aggiunto che "i cittadini devono avere anche la responsabilità di non credere e di non farsi affascinare da quello che è piacevole farsi sentir dire o ascoltare". (ANSA).