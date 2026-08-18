(ANSA) - ROMA, 18 AGO - L'Ucraina deve trovare un meccanismo per tenere le elezioni in tempo di guerra: lo ha chiesto l'ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, che in un discorso pronunciato oggi su Youtube ha affermato che "la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia" e che "è necessario trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che permetta all'Ucraina di ripristinare un processo democratico a tutti gli effetti anche in caso di guerra prolungata". "Dobbiamo rispondere a una domanda fondamentale: come dovrebbe funzionare uno Stato se la guerra dura per anni? Cosa succederebbe se la guerra durasse un altro anno? Due? Tre? La Russia potrebbe davvero ottenere il diritto di decidere quando gli ucraini potranno eleggere nuovamente il proprio governo? Sono convinto di no. La democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia", ha affermato Fedorov nel suo discorso trasmesso su Youtube e riportato da Ukrainska Pravda. "Combattiamo proprio perché vogliamo rimanere uno stato europeo libero. Pertanto, dobbiamo trovare un meccanismo legale, sicuro e realistico che permetta all'Ucraina di ripristinare un processo democratico a tutti gli effetti anche in caso di guerra prolungata", ha aggiunto l'ex ministro. "È difficile. Dobbiamo garantire il diritto di voto ai militari. Milioni di ucraini all'estero. Persone nelle regioni in prima linea. Dobbiamo garantire la sicurezza del processo elettorale, l'indipendenza delle istituzioni e la fiducia nel risultato. Ma la complessità non significa impossibilità. L'Ucraina ha fatto molte volte ciò che il mondo considerava impossibile", ha sottolineato. L'ex ministro ha quindi affermato che "è particolarmente pericoloso quando la società percepisce che il criterio principale per la nomina di una persona non è la sua professionalità, i risultati ottenuti o la capacità di cambiare il Paese, bensì la lealtà personale al sistema. Non è così che può funzionare uno stato moderno. E ancor meno può funzionare un paese che sta combattendo una guerra per la propria sopravvivenza". Le parole di Fedorov promettono di approfondire ulteriormente la crisi politica provocata dalla decisione di Volodymyr Zelensky di destituirlo dal suo incarico di ministro della Difesa, nell'ambito di un rimpasto di governo. Una scelta giustificata dai cattivi rapporti con l'allora comandante delle forze armate Oleksandr Syrsky - anche lui silurato poco dopo - ma che ha provocato un'ondata di proteste di piazza in Ucraina - per ultima la scorsa domenica a Kiev - con migliaia di persone scese in strada a sostegno di Fedorov, considerato popolare nell'opinione pubblica e tra i militari, che gli riconoscono di aver modernizzato l'esercito nel tentativo di preservare la vita dei soldati. Nel tentativo di correre ai ripari, Zelensky ha proposto a Fedorov altri incarichi governativi, che tuttavia l'ex ministro ha rifiutato. Intanto, è atteso per domani il voto del Parlamento ucraino per confermare Yevhenii Khmara come nuovo ministro della Difesa, incarico che sta attualmente ricoprendo ad interim. (ANSA).