(ANSA) - ROMA, 17 SET - "La produzione industriale resta fragile e i segnali di ripresa risultano ancora discontinui: il tono più vigoroso di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno", avverte Federmeccanica presentando i risultati della sua indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica e meccatronica italiana. "La debolezza della nostra industria" - indica - "emerge chiaramente dagli ultimi dati: nel secondo trimestre la produzione è aumentata leggermente, sia in termini congiunturali (+0,4%) sia in termini tendenziali (+0,5%)". Il sondaggio su un campione di imprese indica "attese all'insegna di un peggioramento", con la previsione per i prossimi mesi di "un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione". "Il 23% delle imprese intervistate ha attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale". (ANSA).