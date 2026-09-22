(ANSA) - ROMA, 22 SET - Federacciai definisce "gravissima" la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, "che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e, in particolare, il settore siderurgico". In una nota diffusa dopo il consiglio di presidenza e il consiglio generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che "nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti". In questo contesto, "appare sempre più difficile comprendere l'applicazione del sistema Ets alle emissioni delle centrali termoelettriche alimentate a gas", di cui si chiede la sospensione temporanea per il termoelettrico. (ANSA).