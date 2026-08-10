(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il consiglio di presidenza di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere agli enti competenti, per conto di un gruppo di aziende che ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa, e di quelle che potrebbero aggregarsi nei prossimi giorni, una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti, necessarie a consentire l'intervento industriale sulla vicenda ex Ilva. Lo fa sapere Federacciai in una nota. Il consiglio ha anche dato mandato a Gozzi di verificare con il governo l'esistenza di tali condizioni. (ANSA).