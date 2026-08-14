(ANSA) - CAGLIARI, 14 AGO - Sono saliti a quattordici i casi di contagio da virus della Febbre del Nilo nella Provincia di Oristano. Un ultracinquantenne e un ultraottantenne sono in osservazione all'ospedale San Martino di Oristano. Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza delle persone che ha contratto il virus. Il primo caso di West Nile risale al maggio scorso e ha riguardato un soggetto ultrasessantenne, il secondo una persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia, era purtroppo deceduta. Il terzo caso, un ultrasessantenne, che è stato dimesso dal presidio ospedaliero oristanese ed è tornato a casa, il quarto un ultraottantacinquenne, ancora ricoverato al San Martino, il quinto caso e il sesto caso un cinquantenne e un ultrasettantenne, che hanno fatto rientro entrambi nelle loro abitazioni, il settimo e l'ottavo caso due ultrasettantenni ancora ricoverati all'ospedale San Martino di Oristano, il nono un ultracinquantenne, che ha già fatto rientro a casa, Infine due ultrasettantenni e un ultracinquantenne, che, si trovano, anch'essi, ancora al San Martino. "Invitiamo - ricorda la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras - ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che ricordiamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere". (ANSA).