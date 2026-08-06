(ANSA) - ORISTANO, 06 AGO - Quinto caso di febbre del Nilo in Sardegna, registrato sempre in provincia di Oristano. Una persona di 50 anni si è presentata al Pronto soccorso del San Martino di Oristano con febbre alta e sintomi riconducibili alla "west Nile". Il sospetto clinico è stato confermato dalle analisi di laboratorio. Il paziente, dopo le prime cure, è stato dimesso e ha fatto rientro nella sua abitazione. Immediatamente sono state avviate dal dipartimento di Prevenzione della Asl 5 di Oristano l'inchiesta epidemiologica e le attività di profilassi, che prevedono da parte delle autorità competenti la disinfestazione dell'area di residenza della persona che ha contratto il virus. Il primo caso di West Nile risale al maggio scorso e ha riguardato un ultrasessantenne; il secondo una persona ultranovantenne che, dopo aver contratto il virus e sviluppato la malattia, era morto. Il terzo caso, un ultrasessantenne, che è stato dimesso dal presidio ospedaliero oristanese ed è ritornato a casa e il quarto un ultraottantacinquenne, che si trova ancora sotto osservazione al San Martino. "Invitiamo ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani - ribadisce la direttrice del dipartimento di prevenzione Maria Valentina Marras - a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che ricordiamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere". (ANSA).