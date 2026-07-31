(ANSA) - BARI, 31 LUG - Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare "il record del governo più longevo". Lo ha reso noto il sottosegretario alla Salute, e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19.00, sarà la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri, parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito. Sono, inoltre, in via di definizione altre iniziative collaterali. "E' un grande orgoglio per la classe dirigente pugliese - dice Gemmato - ospitare questo evento storico". Stamattina lo stesso Gemmato, accompagnato dai deputati di Fdi, Giovanni Donzelli e Augusta Montaruli, ha fatto un sopralluogo nella location che ospiterà l'evento. (ANSA).