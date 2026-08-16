(ANSA) - ROMA, 16 AGO - La Farnesina, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Giacarta e l'Unità di Crisi, continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto che ha colpito l'Indonesia. Nel Paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all'Aire e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". Sull'isola di Flores sono circa 700 i connazionali non residenti registrati su "Dove siamo nel mondo". I principali aeroporti dell'area risultano operativi. L'elevata domanda di voli da parte dei turisti internazionali e della popolazione locale sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti aerei in partenza dall'area, rene noto il ministero degli Esteri. La Farnesina invita i connazionali presenti nell'area a mantenersi in contatto con l'Ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi. In caso di necessità, è possibile contattare l'Ambasciata d'Italia a Giacarta al numero +62 8151811344 o l'Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it (ANSA).