(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una delle tre connazionali che risultava dispersa ieri sera a seguito dell'incidente ferroviario in Spagna è stata individuata e ha comunicato al Consolato italiano a Madrid di stare bene. Lo riferisce la Farnesina in una nota, sottolineando che la connazionale viaggiava sul treno Renfe. Al momento quindi sono scesi a due i dispersi, su cui sono in corso attività di verifica da parte autorità diplomatiche italiane con la polizia e i servizi sanitari spagnoli. (ANSA).